Herstelde Istvan Bakx is meteen beslissend

Rogier Veenstra vreest 'vervelende' Baronnen

2 maart GOES - De voetballers van zondag-hoofdklasser Goes gaan zondag op bezoek bij Baronie. De Bredase formatie vecht tegen degradatie. Desondanks is de ploeg bezig aan een opmars. Slechts één van de laatste zes competitieduels leverde een nederlaag op. ,,Het is een vervelende ploeg”, stelt Goes-trainer Rogier Veenstra.