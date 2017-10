Heracles Almelo maakt einde aan bekeravontuur van strijdlustig Hoek

De clubtopscorer lette in de 59ste minuut goed op bij een slechte terugspeelpass. Van Sprundel onderschepte, omspeelde Zeinstra en schoof de bal in het lege doel. Er kwamen daarna nog wel wat kleine kansjes voor Hoek, maar in de 77ste minuut gooide Peterson de wedstrijd in het slot. Hij kapte vanaf de linkerkant naar binnen en krulde de bal in de rechterhoek. Doelman De Jonghe dook wel, maar kreeg er geen hand meer tegen.



Zo maakte de uiterst productieve buitenspeler met twee goals een einde aan de bekercampagne van Hoek. De Zeeuws-Vlamingen kunnen echter terugkijken op drie mooie wedstrijden. In de laatste voorronde werd ASWH met 1-3 verslagen en in de eerste ronde van het hoofdtoernooi hield de ploeg tweede divisionist FC Lisse in 120 minuten op 2-2. Na de strafschoppensoap werd nog een vervolg afgedwongen, maar een nog grotere stunt kon er in Almelo tegen de eredivisionist niet bewerkstelligd worden.