Henny Wijs uit Grijpskerke voetbalde in het allereerste Nederlandse zaalteam: ‘Die kleine doeltjes, dat waren wij niet gewend’

In de Officiële Mededelingen van de KNVB uit 1977, is een aardig verslag terug te vinden van de allereerste interland. Van uniformiteit is dan nog geen sprake, wordt meerdere keren benadrukt. In België spelen ze een spel dat we in Nederland kennen als minivoetbal. Vijf tegen vijf, met kleine goaltjes van twee meter breed en één meter hoog, waar één speler dan vaak een beetje als een halve keeper voor blijft hangen.

,,Dat kenden wij helemaal niet’’, lacht Henny Wijs in zijn woonkamer in Grijpskerke. Ja, hij wil best vertellen over die eerste interland van wat nu Oranje Futsal is. Maar eigenlijk kunnen we niet zomaar aan de rest van zijn voetbalcarrière voorbijgaan. Want Henny Wijs hoorde in de jaren zestig en zeventig tot de betere voetballers in Zeeland. Hij werd in 1968 met Middelburg kampioen van de eerste klasse en maakte die zomer de overstap naar Sparta. Hij kan er uitstekend over vertellen, omdat hij nog veel herinneringen heeft uit die tijd.