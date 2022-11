Henk Zwartelé overleden, een betrokken arts met een sporthart

In 1971 werd Zwartelé huisarts in ‘s-Heerenhoek. Hij was niet alleen huisarts, maar had ook een apotheek aan huis en was de ehbo-post van het dorp. ,,Ik heb ook 1100 bevallingen gedaan’’, vertelde hij nog niet zo lang geleden in deze krant. Hij was een arts die voorbij de kwaal keek en geïnteresseerd was in zijn patiënten en hun omgeving.