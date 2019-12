Henk Ceelen stopt met onmiddellijke ingang als voorzitter van Hoek

HOEK - Henk Ceelen is geen voorzitter van Hoek meer. Hij legt met onmiddellijke ingang zijn functie neer, meldt hij in een bericht op de website van de zaterdag-derdedivisionist.

Ceelen legt op de clubwebsite uit dat hij opstapt, omdat de verhouding tussen de vereniging en de Stichting Promotie HSV Hoek door een verschil van inzicht over het te voeren beleid niet goed is. ,,De sfeer die daardoor is ontstaan, is niet de juiste om met veel plezier de vele werkzaamheden aan te pakken, die nodig zijn om de vereniging goed te besturen’’, aldus Ceelen.

De opgestapte voorzitter legt tegenover deze krant uit dat het bij Hoek naar zijn mening te veel om het eerste elftal draait. ,,De club verdient in zijn geheel ook alle aandacht. Dat gaf ik bij mijn aantreden ook al aan’’, zegt Ceelen. ,,Het is natuurlijk leuk dat het goed gaat met het eerste elftal, maar de vereniging is uiteraard meer dan dat.’’

Ceelen benadrukt dat er alles aan is gedaan om de verhoudingen tussen het bestuur en de sponsorstichting te verbeteren. ,,Dat is helaas niet gelukt’’, zegt hij. De aftredend voorzitter vervolgt: ,,Aanvankelijk ging het goed, maar gaandeweg kwamen er steeds meer verschillen in in inzicht naar boven. Ik vond het goed zo.’’

De uit Sliedrecht afkomstige bestuurder was nog maar sinds dit jaar voorzitter van Hoek. ,,De vier maanden heb ik net niet vol gemaakt.’’ Hij was bij de derdedivisionist de opvolger van Art van der Staal, die in juni eveneens besloot per direct op te stappen bij de Zeeuws-Vlaamse club.