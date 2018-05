Help, de scheidsrechter verzuipt!

Het aantal scheidsrechters is deze eeuw schrikbarend gedaald. Aan het begin van deze eeuw kon in onze voetbalregio nog geput worden uit een poel van dik 1300 scheidsrechters, dit seizoen zijn het er nog maar krap 800. Dat is een daling van meer dan 40 procent. ,,Ik vrees dat we over vijf jaar geen scheidsrechters meer in de laagste klassen bij de senioren hebben’’, zegt Gerrit de Pater, voorzitter van de scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid-Beveland.

De daling heeft betrekking op de scheidsrechters in het district Zuid 1, dat bestaat uit Zeeland en een deel van Noord-Brabant. De grootste afname zit in het jeugdvoetbal. Daar is in de loop van deze eeuw het aantal officiële scheidsrechters van de voetbalbond meer dan gehalveerd (van 560 naar 260 scheidsrechters). Maar ook bij de senioren is het aantal deze eeuw flink gekelderd, van bijna 800 naar krap 500 scheidsrechters.

