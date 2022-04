Hele familie Vermeirssen zondag langs de lijn bij HVV’24-Clinge als vader Mario zoon Tim treft

,,Onze overwinning heb ik m’n vader eigenlijk niet zo ingewreven”, weet Tim zich nog te herinneren van het heenduel uit de derde klasse zondag. En dat erkent de vader des huizes meteen. ,,Tim heeft sowieso veel respect voor mij, maar die dag had hij ook een soort van medelijden. ‘Pa, je kunt toch veel beter’, en dat was ook zo: in de eerste twintig minuten creëerden we kans na kans.”

Het duel leeft al weken bij de in Nieuw-Namen woonachtige voetbalfamilie. Ook de opa’s en oma’s staan morgen in Hulst zoals altijd langs de lijn. Tim: ,,Of ze een voorkeur hebben? Nee, zo ver ik weet niet. Maar het is wel echt gek om tegenover elkaar te staan.” De band is namelijk hecht. Op het veld van Hulsterloo brachten de twee heel wat extra trainingsuurtjes door. En ook in de jeugd van Sint-Niklaas – waar Tim Vermeirssen zes jaar speelde – was zijn vader in de U14 zijn coach. ,,In België heb ik heel was schreeuwende trainers meegemaakt. Zo was en is m’n vader gelukkig niet.”