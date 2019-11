Heet avondje levert Groene Ster punt op tegen landskampioen Hovocubo

VIDEOVLISSINGEN – Aan een heet avondje in sporthal Baskensburg hielden de zaalvoetballers van Groene Ster Vlissingen vrijdagavond een punt over (2-2).

Het thuisduel met regerend landskampioen Hovocubo werd kort na het begin van de tweede helft stilgelegd, nadat Hicham El Kaddouri (Groene Ster) en Hovocubo-aanvoerder Yoshua St. Juste klappen aan elkaar hadden uitgedeeld. Beide spelers moesten met rood de zaal verlaten en na een afkoelingsperiode werd het duel Hervat.

Lees ook PREMIUM Pattinama wil zich op twee fronten van zijn beste kant laten zien Lees meer

De stand was op dat moment 2-0 in het voordeel van Groene Ster Vlissingen, door goals van Salim Sandee en Nicky van Merrienboer. Hovocubo, dat vorige maand nog actief was in de Champions League, probeerde de druk na de afkoelingsperiode op te voeren, maar zag met Mats Velseboer de tweede international rood krijgen. Daarna kon Groene Ster niet profiteren van een man meer op het veld en nadat het weer vijf tegen vijf was kon de thuisploeg minder gevaar stichten. Amir Molkarai zorgde voor 2-1 en in de slotfase zette Lahcen Bouyouzan van dichtbij de 2-2 op het scorebord.

Dat was een tegenvaller voor Groene Ster, dat tegen de ploeg uit Zwaag lange tijd naar zijn mogelijkheden speelde. De ploeg zette een sterk blok neer, kwam er na balverlies van Hovocubo geregeld snel uit en het was ook mooi om te zien welke patronen coach Youssef El Badey er bij zijn ploeg al in heeft gekregen. Dat Hovocubo er lange tijd niet in slaagde om te scoren, was een teamprestatie maar ook de verdienste van Youssef Ben Sellam. De jeugdinternational, die onlangs ook met het grote Oranje naar het WK-kwalificatietoernooi ging, keepte een dijk van een wedstrijd.

El Kaddouri en St. Juste hadden het in het verleden tijdens duels tussen Groene Ster en Hovocubo al vaker met elkaar aan de stok. In de eerste helft van het duel maakte El Kaddouri vrijdagavond een overtreding op St. Juste, die daar behoorlijk geïrriteerd over was. Kort na rust lagen de twee bij een duel met elkaar in de clinch en werden er over en weer klappen uitgedeeld. Nadat de boel was gesust – enkele toeschouwers waren ook het veld opgekomen om zich ermee te bemoeien – kregen El Kaddouri en St. Juste allebei rood. Sander van Dijk, de coach van Hovocubo, moest de tweede helft ook vanaf de tribune bekijken.

Na een afkoelingsperiode van zo’n twintig minuten werd het duel weer hervat. Voor het stilleggen van het duel had Groene Ster in de openingsfase van de tweede helft, net als voor rust, meerdere kansen gehad om op 3-0 te komen. Die liet het liggen en dat kwam de ploeg uiteindelijk duur te staan. Omdat de genadeklap uitbleef voor het gefrustreerde Hovocubo, bleef die ploeg hoop houden op een positief resultaat.

Molkarai zorgde voor de aansluitingstreffer en toen met Zakaria Amrani als meevoetballende doelman een overtalsituatie werd gecreërd, viel ook nog de 2-2. Na afloop deelde scheidsrechter Jochem van Dijke ook nog rood uit aan Appie Attahiri en reservedoelman Levie Rood (!) van Hovocubo, die samen met enkele medespelers kwamen klagen bij de arbitrage.

Door het resultaat kwam Groene Ster na zes duels op tien punten. Daarmee is het een goede middenmoter. Renzo Roemeratoe kwam tegen Hovocubo nog niet in actie. De verdediger van VC Vlissingen trainde de afgelopen twee weken mee bij Groene Ster en zat vrijdagavond voor het eerst bij de selectie van El Badey. Wellicht kan hij in de komende weken wel zijn debuut maken, als Groene Ster met FCK De Hommel en FC Eindhoven opnieuw twee pittige opponenten ontmoet.