‘Heel slecht’ IJzendijke loopt tegen onverwachte nederlaag aan

Met slechts één wissel begon IJzendijke nog wel goed, want na vijf minuten kreeg Carmen Foks een dot van een kans op de 0-1. Die viel niet en aan de andere kant kwam de thuisploeg wel op voorsprong. De ploeg uit Hilversum was veel feller. Annelien van Hecke werkte de bal in eigen doel bij de 2-0 en Mackenzie Hallegraeff behoedde haar ploeg voor een nog groter nederlaag.

,,Het was heel slecht. De passing was niet goed en er was te weinig werklust. Daarnaast misten wij bepalende spelers en met de smalle kern die wij hebben is dat gewoon heel lastig om op te vangen. Het zat er gewoon niet in en dan kan een ploeg als SC’ t Gooi van ons winnen. De komende wedstrijden zijn tegen IJFC en dan hoop ik dat iedereen weer fit is aan onze kant’’, aldus Knol