Hattricks, een eerste keer én driemaal op rij

WHS tegen De Meeuwen gaat eindelijk door: ‘Na vier minuten kon ons strijdplan in de prullenbak’

Het afgrijzen was na afloop op het gezicht van Michel Leonhart af te lezen. Zijn ploeg De Meeuwen is bezig aan een vrije val en werd in het cruciale duel met WHS met maar liefst 5-0 van de mat gespeeld. Naïef verdedigen lag aan dat debacle op De Waaje ten grondslag. ,,Na vier minuten kon ons hele strijdplan al in de prullenbak.’’