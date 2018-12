Hattrick Bouzambou krijgt angstgegner van Yaqoobi niet op de knieën

In het Noord-Hollandse Zwaag repareerde de Zeeuwse ploeg een 3-0-achterstand, maar international Mats Velseboer haalde luttele seconden voor het einde doeltreffend uit voor de winnende 4-3.

Lees ook PREMIUM Groene Ster werkt met stijgende lijn toe naar laatste duel van het jaar Lees meer

Halverwege keek de ploeg van trainer Samir Yaqoobi tegen een 2-0-achterstand aan. Mats Velseboer en Lahcen Bouyouzan hadden in de eerste helft voor die marge gezorgd. Groene Ster ging na de pauze op jacht naar de aansluiting, maar Kevin Tromp maakte prompt 3-0.

Wedstrijd gespeeld… Toch? Daar dacht Said Bouzambou anders over. In het laatste kwart van de wedstrijd haalde de linksbenige topschutter het beste in zichzelf naar boven. Hij maakte na 31 minuten 3-1, vijf minuten later 3-2 en anderhalve minuut zelfs ook de 3-3.

Maar het sprookje werd een nachtmerrie toen Velseboer nog één keer zijn voeten liet spreken.

Strafschoppen

Hovocubo ontpopt zich steeds meer tot de angstgegner voor Groene Ster-coach Samir Yaqoobi. Vijf keer (meer dan tegen welke andere ploeg) stond hij inmiddels met zijn Zeeuwse team tegenover deze club. De oogst: vier nederlagen en een gelijkspel. En dat gelijkspel was in de beker, waarin Groene Ster uiteindelijk na strafschoppen verloor.

Groene Ster kon uit de 4-3-nederlaag toch moed putten. Op de openingsdag verloor het immers in de eigen Baskensburg met 4-10 van dezelfde tegenstander. Met die verbetering in gedachten gaat Groene Ster de winterstop in.