Harro Hazelaar wordt bij Goes rechterhand van Dennis de Nooijer

PODCAST PZC Voetbal Podcast #14: De Zeeuwse trainers­car­rou­sel draait op volle toeren

VLISSINGEN - Gevoetbald wordt er nog niet in competitieverband, maar op trainersgebied was er de afgelopen tijd in Zeeland meer dan voldoende nieuws. Kloetinge legde afgelopen week Jurriaan van Poelje vast, Dennis de Nooijer wordt de nieuwe trainer van Goes en Lorenzo Staelens is begonnen bij Hoek.

10 januari