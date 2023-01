Harro Hazelaar gaat na leerjaar bij Goes weer op eigen benen staan; ‘Het gevoel is gewoon anders als je assistent bent’

Harro Hazelaar is dit seizoen de assistent van Dennis de Nooijer bij vierdedivionist Goes. Nadat hij vorig jaar met Oostkapelle kampioen was geworden en naar de eerste klasse was gepromoveerd, vond hij het tijd om een nieuw pad te bewandelen. Het aanbod van De Nooijer kwam op het juiste moment. Hazelaar wilde wel eens in de keuken van een club op een hoog niveau kijken en tegelijkertijd ondervinden hoe het is om bij een selectie de rol van secondant te vervullen.

,,Goes is een weloverwogen keuze geweest’’, zegt Hazelaar. ,,Ik heb er geen moment spijt van gehad. Het is een heel leerzaam jaar. Dennis betrekt me overal bij. We praten heel veel over voetbal en tactiek. We zijn voortdurend bezig met hoe we het in een wedstrijd willen neerzetten en ik mag ook trainingen leiden. Natuurlijk heb je als assistent een iets andere rol. Op de bank probeer ik vooral te observeren en te registreren. Buiten de wedstrijd om praat je wat vaker met de wisselspelers en sla je bijvoorbeeld af en toe eens een arm om een teleurgestelde speler. En toch is het al die tijd blijven kriebelen.’’