Harold van de Ketterij stond eerste rang bij tumultueus slot in Kloetinge

RUDESTATS Valentijn van Keulen loopt clubrecord mis op één late goal

11:00 In (letterlijk) het geweld rond de late gelijkmaker van Neptunus-Schiebroek en de afgekeurde 3-2 van Kloetinge belandde een statistisch feitje zaterdag stiekem in de marge. Valentijn van Keulen zette Kloetinge na ruim een kwartier op een veilig lijkende 2-0-voorsprong. Het was zijn allereerste doelpunt in de eerste helft van een competitiewedstrijd. Zijn voorgaande acht goals maakte hij allemaal na rust.