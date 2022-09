Harde werken van Goes wordt beloond

Danique Tolhoek uit Kapelle verliest met Oranje van Italië

Voetbalster Danique Tolhoek uit Kapelle heeft met Oranje onder 19 jaar een nederlaag geleden in het oefenduel met Italië. In blessuretijd van de vriendschappelijke ontmoeting werd het 1-2. De wedstrijd werd in Venray afgewerkt.

6 september