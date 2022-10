Harde les Bruse Boys, eerste driepunter Kruiningen

Halsteren-Bruse Boys 3-1: Coach Michel Maaskant had na het eerste verlies van Bruse Boys dit seizoen een wrang gevoel. ,,Dit had niet gehoeven.’’ Het was in Halsteren een gelijk opgaande strijd, waarin de thuisclub beter met de kansen om sprong. De lange aanvalsleider Wesley van Zon zorgde voor de Brabantse 1-0. Uit het niets, vond Maaskant. ,,We zaten lekker in de wedstrijd.’’ In het zicht van de rust was er kruitdamp op sportpark De Beek. Uit een vrije trap van afstand schoot Tim von Unen de gelijkmaker binnen: 1-1. Die opsteker nam Bru niet mee naar de kleedkamer. Na een ogenschijnlijk onschuldig luchtduel wees de arbiter plots naar de stip. Maaskant baalde van dat cruciale moment. ,,Een duwtje zoals er zoveel zijn in een wedstrijd.’’ De bezoekers begonnen niettemin sterk aan de tweede helft, met drie goede mogelijkheden op rij. Plots was het aan de overkant raak, na een steekbal van Toni Ngombojoao op aanvoerder Thom Luyks die met een lobje voor de beslissende 3-1 zorgde. Met nog ruim een halfuur op de klok kregen beide partijen nog volop kansen, zonder dat er werd gescoord. Dat was volgens Maaskant ook het manco van zijn team. ,,We hebben teveel kansen laten liggen. Een harde les.’’