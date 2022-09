Harde kennismaking met de eerste klasse voor SVOD'22

Hoek tegen IJsselmeer­vo­gels: van Sam Ysebaert tot Thomas Verheydt

IJsselmeervogels is al jarenlang een pain in the ass voor Hoek. Dinsdagavond treffen de ploegen elkaar voor de twintigste keer in een officiële wedstrijd. Drie keer won Hoek slechts. En geteld vanaf 1993 slechts één keer in zestien wedstrijden.

20 september