Hansweertse Boys stapt uit competitie

Dat gebeurde naar aanleiding van het gestaakte duel met SKNWK. De club uit Nieuwerkerk kreeg in eerste instantie ook vier punten in mindering maar kreeg er weer drie terug van de KNVB, nadat SKNWK in beroep was gegaan tegen de straf. Bij het duel in Hansweert ontstond op 15 december een massale vechtpartij.

Tuchtcommissie

Toen het duel met SPS werd afgeblazen, was al duidelijk dat de kans heel groot was dat Hansweertse Boys het seizoen niet af zou maken. Trainer Pearl Doesburg had in een eerder stadium al aangegeven na dit seizoen te vertrekken bij de Bevelandse club. Tom Koelen, oud-speler van Hansweertse Boys is vastgelegd als trainer voor volgend seizoen. Of het eerste elftal dan weer in de vierde klasse aan zal treden is niet duidelijk. Bij Hansweertse Boys willen ze niet reageren.