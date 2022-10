Hansweertse Boys houdt het tijdens afscheidswedstrijd Frangiamore nog net onder de tien

OVERZICHT Lees hier alles over ongeslagen toppers, clubs in de gehaktmo­len en de pech van SPS

In de vierde divisie van het zaterdagvoetbal zijn nog steeds maar twee ploegen ongeslagen en laten dat nu net de twee Zeeuwse ploegen zijn. Toch beleefden deze twee ploegen deze zaterdag héél verschillend. Goes boekte een belangrijke zege, maar voor Kloetinge had er meer ingezeten dan de 0-0 bij Achilles-Veen en de ploeg raakte ook zijn keeper nog kwijt.

9 oktober