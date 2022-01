Hans Wisse, de rode draad van Goes, overleden

NECROLOGIEGOES - Op 68-jarige leeftijd is Hans Wisse plotseling overleden. Het manusje-van-alles bij de voetbalvereniging Goes stierf in het harnas: hij draaide op de club een was met trainingsspullen.

Elke dag was Wisse op het complex te vinden. Hij waste de kleding van selectieteams, repareerde kapotte spullen, ruimde de kleedkamers op, viste ballen uit de bossen of het kanaal, pompte de ballen op of keek naar de training van willekeurige teams van Goes.

Al bijna veertig jaar was hij de regelneef van Goes en met name van het eerste elftal. Hij maakte hoge pieken en diepe dalen mee, zag trainers komen en gaan, zag spelers excelleren en falen, maar Wisse was de rode draad binnen de staf.

Hij had ook een mening over het reilen en zeilen van het team en de club, waar altijd wel iets te beleven was. Maar hij spuide zijn mening alleen in petit comité en liet dat zijn werk niet beïnvloeden. Goes was als zijn kindje.

Twee jaar geleden benoemde Goes hem tot lid van verdienste voor al het zichtbare en onzichtbare werk dat hij voor de club deed. Het bestuur heeft besloten dat er deze week niet meer getraind en gespeeld wordt door de teams van Goes.