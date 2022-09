Hans Kraay jr ziet Jan Paul van Hecke stappen maken bij zijn oude club Brighton: ‘Er zit een goeie Zeeuwse kop op’

Hans Kraay jr zag Jan Paul van Hecke voor het eerst voorbij komen op een vrijdagavond tijdens het schakelprogramma van zijn werkgever ESPN. Als verslaggever becommentarieerde Kraay de vele wedstrijden uit de Keuken Kampioen Divisie. Van Hecke speelde op dat moment nog bij NAC Breda. ,,Ik vond hem meteen indrukwekkend, een heel goede centrale verdediger. Hij was brutaal, speelde de ballen hard in en was sterk in de duels. Ik wist op dat moment nog niet dat hij een Zeeuw was. Dat hoorde ik later pas. Toen snapte ik dat stoïcijnse ook. Er zit een goeie Zeeuwse kop op. Ja, en hij is familie van Jan Poortvliet hè, uit de goede tak dus.’’