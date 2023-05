Handhaven in de eredivisie wordt voor de zaalvoetbalsters van ZVV Middelburg nog een flinke klus

De zaalvoetbalsters van ZVV Middelburg hebben hun eerste wedstrijd in de nacompetitie om handhaving in de eredivisie met 3-6 verloren van Hovocubo. Over twee weken kunnen de vrouwen alsnog lijfsbehoud in de eredivisie afdwingen, mits ze een goed resultaat halen tegen ZZVV Mazzelstars.

Het eerste eredivisieseizoen voor de vrouwen van ZVV Middelburg resulteerde in een laatste plek in de degradatiepoule voor de jonge ploeg. Daardoor is de ploeg beland in een play-off-poule met Hovocubo en ZZVV Mazzelstars. Eindigt ZVV Middelburg als derde in die poule, dan degradeert het team naar de hoofdklasse.

Twee belangrijke duels dus, wist ook ZVV Middelburg-speelster Nicole Looise ,,Al drie weken leven we naar deze wedstrijden toe”, vertelde ze. ,,Vandaag tegen Hovocubo was de eerste wedstrijd. We hebben geprobeerd niet al te veel druk op deze wedstrijd te leggen, maar tegelijkertijd wil je wel benadrukken dat het nu wel moet gaan gebeuren. In de warming-up merkte ik dat iedereen gespannen en zenuwachtig was. Ik ook. Je wil niets fout doen bij zo’n wedstrijd.”

De eerste minuten deed Looise niet zo veel verkeerd. In tegendeel: ze maakte meteen de openingstreffer. Niet veel later verdubbelde Alysha Willeboordse de voorsprong naar 2-0. Looise: ,,Daarna raakten we denk ik wat overmoedig, want we hadden zoiets van: we zijn er al. We zakten in en zij kwamen voor rust op en 2-3-voorsprong. Twee van die drie goals kwamen doordat we ruimte weggaven bij de tweede paal. De trainer had ons daar nog voor gewaarschuwd…”

Twee keer verloren

Na rust trok Nina de Putter met een heerlijk afstandsschot de score gelijk. ,,Daarna zakten we opnieuw in, kregen zij ruimte en liepen zij uit naar 3-6.” Volgende week zal Hovocubo het opnemen tegen ZZVV Mazzelstars en de week daarop speelt ZVV Middelburg tegen ZZVV Mazzelstars. ,,We hebben drie keer tegen ze gespeeld, waarvan wij twee keer hebben verloren en één keer hebben gewonnen.”