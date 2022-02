Hage heeft het op zijn heupen en leidt Goes eindelijk naar primeur

DERDE DIVISIE/VIDEOGOES - Sylvio Hage en Gianni Tiebosch hebben zaterdag-derdedivisionist Goes de eerste overwinning van het seizoen bezorgd. Een week na de met 2-0 verloren derby tegen Hoek was het eindelijk raak voor de ploeg van trainer Kevin Hollander. Tegen concurrent Dovo werd het weer 2-0, maar nu zat Goes aan de goede kant van de score.

Goes kon eindelijk wel eens een overwinning gebruiken. De ploeg van trainer Kevin Hollander heeft als enige zaterdag-derdedivisionist geen van zijn laatste vijf wedstrijden gewonnen. Aan de wedstrijd tegen VVOG hielden de Zeeuwen nog een punt over (2-2), maar de laatste vier wedstrijden gingen allemaal verloren. Sterker nog: Goes won dit hele seizoen zelfs nog geen wedstrijd.

Tegen Dovo ging de Zeeuwse derdedivisionist daarom meteen op zoek naar doelpunten. Met woord en gebaar als extra wapen. Toen Sylvio Hage in de achtste minuut naar de grond werd gehaald in het strafschopgebied, probeerde Goes de bal namelijk op de stip te krijgen door massaal om een penalty te schreeuwen. De scheidsrechter ging daar echter niet in mee.

Het was daarna vooral Dovo dat voor gevaar zorgde, maar Goes dat de voorsprong nam. Huib van Hecke en Hage lieten in de 24ste minuut zien dat Goes ook met zijn voeten kan spreken. Van Hecke vervulde bij het openingsdoelpunt de rol van aangever, Hage die van afmaker. Met een hard tegendraads schot bezorgde hij de in degradatieproblemen verkerende thuisploeg een opsteker.

Bedrijvigste speler

Hage, die een tijdje uit de running was, had het zaterdag sowieso op zijn heupen. Voor rust, maar ook erna, was hij een van de bedrijvigste spelers aan de kant van de thuisploeg. Zijn doelpunt bleef ook lang de enige van de middag. Zelfs na een treffer van Dovo... De bezoekers dachten in de 66ste minuut gelijk te maken, maar die treffer ging niet door wegens buitenspel.

Goes hield knap stand tegen Dovo, een van de ploegen waarmee Goes moet gaan knokken om lijfsbehoud. En Sylvio Hage bleef zich roeren, hard op weg matchwinnaar te worden tijdens de eerste competitiezege van zijn ploeg. Helemaal omdat Dovo-speler Lars Rebergen in de slotfase zijn tweede gele kaart ontving, na een overtreding op Hages aangever Van Hecke.

Dat hielp Goes niet alleen de voorsprong vast te houden. De ploeg maakte er tegen tien man zelfs nog 2-0 van. De naar Kruisland vertrekkende Tiebosch, die tegen Dovo op de bank begon en in de 25ste minuut al inviel voor de geblesseerde Stefan de Bert, legde de eindstand vast en verzekerde de Zeeuwse derdedivisionist daarmee eindelijk van de eerste overwinning van het seizoen.

