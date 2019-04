Haags herhalingsrecept brengt Goes stap dichter bij play-offs

DEN HAAG - Opnieuw maakte Goes het verschil in de eerste helft. Vijf dagen geleden leidde de Zeeuwse derdedivisionist halverwege met 3-0 tegen HSC’21 (en won met 5-1), vrijdagavond was 3-0 ook de ruststand tegen het Haagse Quick.

Het werd nog spannend, maar de uiteindelijke 4-2-overwinning bracht de formatie van trainer Rogier Veenstra weer een stap dichter bij de play-offs. Goes leidt in de derde periode. De voorsprong op de eerste achtervolger UNA bedraagt twee verliespunten.

Maandag speelt Goes al de volgende wedstrijd, maar die telt niet mee in de strijd om de derde periode. Dat betreft namelijk een inhaalwedstrijd in de tweede periode.

In Den Haag ontrolde zich een vergelijkbaar scenario als zondag tegen HSC’21. Eén goal in het tweede kwartier en twee in het derde kwartier. Erwin Franse en Steve Schalkwijk waren dit keer de plaag voor de defensie.

Franse opende in de 18e minuut de score na een onderschepping (zijn zestiende goal van het seizoen), Schalkwijk bracht na ruim een halfuur de bal in de doelman die door een speler van Quick in eigen doel werd gewerkt.

In eendrachtige samenwerking zorgde Franse en Schalkwijk kort voor de pauze voor de rustgevende 0-3. Franse was de aangever, Schalkwijk de maker, volgens Quick in buitenpelpositie. Voor Schalkwijk was het zijn dertiende doelpunt van het seizoen en zijn zevende in de laatste zeven duels.

Geloof

Na de pauze gaf Quick zich allerminst gewonnen. De vlotte tegengoal van Marc Boshoff (kort voor rust was hij ook dicht bij een doelpunt) zorgde voor geloof in meer. Topscorer Frank van der Heiden was vervolgens met een kopbal dicht bij de aansluitingstreffer.

Nadat Franse één-op-één met de keeper van Quick het doel miste, sloeg Quick een aantal minuten later wel toe. Giovanni Linnenbank zorgde uit een corner voor de aansluitingstreffer en voor een heet slotkwartier.

Van der Heiden was namens Quick dicht bij de gelijkmakerdoelpunt, maar Goes hield stand en sleepte de 3-2-voorsprong over de streep.

Quick (H)-Goes 1-3 (0-3). 18. Erwin Franse 0-1, 32. Pepijn van Zwieten de Blom 0-2 (eigen doelpunt), 43. Steve Schalkwijk 0-3, 52. Marc Boshoff 1-3, 75. Giovanni Linnenbank 2-3, 90+2. Ray Kroon 2-4. Scheidsrechter: R. Witlox. Gele kaart: Giovanni Linnenbank, Bas Paardekooper, Rachid Bouaouzan (Quick).