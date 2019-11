Gylermo Siereveld uit Vlissingen tekent voor 2,5 jaar bij NAC Breda

Mitchell Braafhart wil bij Kloetinge rustpunt zijn in jaar van de waarheid

29 november HOEK - Voor Kloetinge had het seizoen nauwelijks beter kunnen beginnen. De ploeg staat na negen wedstrijden bovenaan, scoort gemakkelijk en incasseert ook de minste goals in de eerste klasse. Het vertrouwen bij doelman Mitchell Braafhart is in aanloop naar de derby tegen Terneuzense Boys dan ook groot.