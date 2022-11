Guus de Leeuw komt eraan

TOPSCORERSGuus de Leeuw in de spits levert Yerseke voorlopig punten en doelpunten op. Na vijf duels zonder winst (vier in de competitie en één in de beker) verhuisde De Leeuw van de flank naar het centrum. Dat bleek een gouden greep. Met zes doelpunten in twee duels metselde hij het fundament voor zes punten.

Vorige week schoot De Leeuw alles van zich af tegen koploper Zuidland (vier treffers in een 4-6-overwinning) en zaterdag tegen De Meeuwen (3-0-zege) was hij met twee goals en een assist weer doorslaggevend. Opgeteld bij dat ene doelpunt in de eerste vier competitieduels staat De Leeuw nu op zeven goals in de tweede klasse.

Met die score heeft hij zich in razende vaart gemeld in de kop van het PZC topscorersklassement. Hij staat nu op de gedeelde derde plaats met 14 punten, evenveel als Menno de Nooijer van De Meeuwen. Die maakte zijn goals juist op de eerste vier speeldagen toen De Leeuw nog onproductief op de flank stond.

Zijn productiviteit komt niet uit de lucht vallen. Sinds zijn terugkeer in 2019 van Kloetinge is hij van eminent belang voor Yerseke. De club speelde sindsdien 53 competitiewedstrijden; daarin maakte De Leeuw 45 doelpunten. Daarnaast bereidde hij met zijn snelheid en kracht ook een veelvoud aan doelpunten voor in de tweede klasse.

De Jager in dubbele cijfers

De koploper in het klassement is nog altijd Ruben de Jager. De aanvaller van Kloetinge voegde zaterdag tegen Nieuwenhoorn (3-1-zege) weer een doelpunt aan zijn totaal toe en staat na tien duels op tien doelpunten in de vierde divisie. Dat is in het klassement goed voor 25 punten.