Groundhoppers van SKNWK doen een rondje België

Binnen 24 uur langs alle stadions in de eredivisie én de eerste divisie hadden de boys van SKNWK al eens gedaan. Het volgende project: binnen 24 uur langs de stadions van alle dertig clubs in de Belgische Pro Leagues. Vorige week gingen ze op pad.

In Lommel leek de challenge van Tim en Daan van der Cingel, Dominique Prins en Jarno van Nieuwenhuize vast te lopen. Waar was toch het Soevereinstadion? ,,We hebben wel een half uur gezocht’’, vertelt Tim van der Cingel. ,,We kwamen wel bij een zaalvoetbalcentrum uit, maar niet bij het stadion. We bleven maar rondjes rijden.’’

Dat was niet lekker voor de planning. Vooraf hadden ze helemaal uitgedokterd hoe ze de dertig clubs in de twee Belgische profcompetities konden bezoeken. Als ze de optimale route zouden rijden en bij elke club een kwartiertje zouden buurten, moest het allemaal passen binnen 24 uur. Dat was namelijk de challenge die ze zichzelf hadden opgelegd.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Van 's ochtends vroeg tot 's avonds foto's maken als herinnering en bewijs. © Tim van der Cingel

Vooral Tim en zijn voetbalmaat Dominique hadden er ervaring mee. ,,Met andere voetbalvrienden hebben we twee jaar geleden alle achttien clubs die toen in de eredivisie speelden, op één dag bezocht. Een jaar later hebben we dat uitgebreid met de clubs uit de eredivisie plus de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Het is beide keren gelukt.’’

Quote Als we in Nieuwer­kerk op de bank blijven zitten, maken we niks mee hè

Tim van der Cingel