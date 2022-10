Groene Ster zwicht niet voor ijzersterk Tigers Roermond

Jasper Gunter zorgt met wondergoal voor blije gezichten bij WHS

WHS tegen VCK eindigde zaterdag in de tweede klasse G in 4-3. De amusementswaarde was enorm hoog in Sint-Annaland. ,,Geweldig! Alles zat er in vandaag. Het was een prima wedstrijd. We hebben een goed niveau gehaald’’, sprak een euforische Jasper Gunter, die met twee goals en een assist weer eens erg belangrijk was voor zijn ploeg.

