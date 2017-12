Groene Ster Vlissingen strandt in zicht van de haven

Goes wil een gat slaan tegen jonge profs

14:43 GOES - Slaat Goes zondag een klein gat of blijft de gigantische middenmoot in de hoofdklasse intact? Er staat veel op het spel tegen Jong FC De Bosch, realiseert trainer Rogier Veenstra zich. ,,De gehele top zes speelt tegen elkaar. We kunnen dit geweldige jaar afsluiten als de gedeelde nummer twee van de competitie.’’