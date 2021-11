Groene Ster Vlissingen sprokkelt zuinig punt, Said Bouzambou heeft laatste woord in topper

Brian van Hoorn (nu Zaamslag): ‘Hoek 1? Dat hoefde voor mij niet per se‘’

ZAAMSLAG - Brian van Hoorn maakte zich in juni 2018 onsterfelijk in Hoek, toen hij als invaller met de gelijkmaker tegen Spijkenisse de Zeeuws-Vlamingen naar de finale van de nacompetitie loodste. Van Hoorn rook daarna aan het keurkorps, maar wist geen plek in de selectie af te dwingen. De aanvaller vond het prima en speelde zijn wedstrijden in het tweede. Na het opheffen van de reserves vroeg Van Hoorn overschrijving aan naar Zaamslag. In het bekerduel met tweedeklasser FC Axel jaagt hij voor het eerst sinds weken op een zege.

