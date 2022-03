Groene Ster Vlissingen schiet uit slof in hyperproductief duel met 20 goals

Griffin de Vroe bij Hoek op jacht naar stokoude records van Cees Pladdet

HOEK - Griffin de Vroe ligt op schema voor een clubrecord bij Hoek. De Belgische keeper heeft al 416 minuten geen doelpunt tegen gekregen. Als hij dinsdagavond in het inhaalduel met VVSB 5 minuten de nul houdt, heeft hij in elk geval de langste reeks sinds 30 jaar, de periode dat Hoek in de Nederlandse amateurtop speelt.

