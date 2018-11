Groene Ster Vlissingen moet punten in Roermond laten

Van den Bergen kon naar Ajax, Feyenoord en PSV, maar speelt bij HVV'24

7:00 HULST - Een overstap van het grote RSC Anderlecht naar het bescheiden VV Terneuzen. Tikkeltje onwaarschijnlijk misschien, maar het is toch echt een overschrijving die simpelweg in de boeken staat. Terug naar 1997, waar dan een klein mannetje met grote zwarte krullen - Bowy van den Bergen genaamd - terugkeert in zijn geboortestad Terneuzen, na vijf jaar in Brussel te hebben gewoond. Wie hem ziet spelen, kan genieten van zijn vinnigheid en technisch vernuft, wat uiteraard ook opvalt bij de scouts. Ajax, PSV, Feyenoord; allemaal zouden ze interesse hebben in het middenveldertje. Anno 2018 – hij is nu 27 - zijn de zwarte krullen ingeruild voor een korte gele coupe. Het tenue waarin hij speelt, is niet van een club uit de traditionele top drie, maar van een club die past bij zijn haarkleur: HVV’24.