Groene Ster Vlissingen moet én zal de kampioenspoule in eredivisie zaalvoetbal halen

MET VIDEO Bradley de Nooijer geniet van zijn winnende wereldgoal: ‘Elke wedstrijd wordt hier als een finale beleefd’

Hij moest in het begin even wennen aan zijn nieuwe omgeving, maar Bradley de Nooijer heeft inmiddels zijn draai gevonden bij CSKA Sofia. Een wereldgoal maandagavond in de stadsderby tegen CSKA 1948 Sofia (2-1-winst) onderstreepte dat. ,,Ik denk dat ik nu wat meer handtekeningen moet uitdelen.’’

30 augustus