Groene Ster Vlissingen maakt onder het toeziend oog van de bondscoach indruk tegen titelkandidaat

De ploeg van de nieuwe coach Azdine Boufrahi, die wordt geflankeerd en ondersteund door Salim Ben Sellam en André Siereveld, liet tegen topclub FC Eindhoven een ijzersterke indruk achter. Halverwege leidde Groene Ster met 3-1, na veertig minuten zuivere speeltijd stond er een niet verwachte 6-1-overwinning op het scorebord.

Na liefst negen nederlagen op rij tegen FC Eindhoven (acht in de competitie, één in de bekerfinale van 2019) wist Groene Ster daarmee eindelijk weer eens te winnen van de Brabantse topclub. In de tweede helft stonden de Vlissingers onder druk, maar vochten ze voor een resultaat en scoorden ze op de juiste momenten. Twee van de drie treffers vielen in de laatste vijf minuten, toen FC Eindhoven met een meevoetballende keeper speelde en het doel verlaten was.

Sterkhouders

De bezoekers zetten in de openingsfase vol druk vooruit en daar had Groene Ster wel even moeite mee. Na de openingstreffer van international Jordany Martinus (0-1) reageerde Groene Ster echter op de juiste manier. Mourad Azzanagui, één van de sterkhouders bij de Vlissingers, pegelde de gelijkmaker binnen. Salim Sandee zorgde vervolgens voor de 2-1, op volle snelheid, na een prachtig passje van Hicham El Kaddouri.

De pass bij de 3-1, op slag van rust was nóg mooier. Mourad Azzanagui gaf de bal strak richting de tweede paal, waar broer Hicham afrondde. Nabil Azzanagui, de jongere broer van Mourad en Hicham vierde het feestje na de treffer mee. Drie broers tegelijkertijd op het veld in een duel in de eredivisie; dat zal nog niet vaak zijn voorgekomen. Bondscoach Max Tjaden was aandachtig toeschouwer in Vlissingen en noteerde ongetwijfeld een aantal namen voor (Jong) Oranje.

Het was genieten van de teamgeest bij Groene Ster, waar alle spelers zich het snot voor de ogen werkten en één blok vormden. FC Eindhoven drong na rust aan, maar vijf minuten voor het einde was aan de tussenstand nog steeds niets veranderd. Groene Ster had een marge van twee goals (3-1). Die hield het lang vast en bouwde het daarna verder uit. Achraf Laabich (na een snel genomen corner), de sterk spelende Hicham El Kaddouri (met een boogbal vanaf eigen helft) en opnieuw Laabich, ook vanaf eigen helft, zetten de 6-1-eindstand op het bord.

Ambiance

Het was een fantastisch resultaat voor de Vlissingse ploeg, in een ambiance die ze in Vlissingen niet gewend zijn. Van de gemeente Vlissingen mochten er vanwege de coronamaatregelen slechts 66 toeschouwers plus een twintigtal kinderen van 12 jaar en jonger bij het duel aanwezig zijn, waar dat er normaal gezien ruim 600 kunnen zijn. Om de 1,5 meter afstand tussen aanwezigen te kunnen bewaren waren op beide tribunes de eerste, derde en vijfde rijen afgesloten. Op de tweede en vierde rij zaten tussen de toeschouwers steeds drie lege, dichtgeklapte stoelen.

,,Wij balen hier verschrikkelijk van’’, zei André Siereveld, bestuurslid en assistent-coach van het eerste team. ,,We hebben uiteraard contact met andere clubs. Zij spelen in kleinere zalen dan Baskensburg, maar mogen wel 150 tot 200 toeschouwers toelaten. We hebben vijftien kaarten aan FC Eindhoven afgestaan. Dan bleven er voor ons nog 51 over. Heel veel mensen die altijd bij onze wedstrijden zijn, van seizoenkaarthouders tot sponsors, hebben we nu ‘nee’ moeten verkopen. Dit raakt ons ook in onze portemonnee.’’

Andere locatie

Wat ook anders was dan anders was de donkere kantine, die onlangs gesloten is omdat de uitbater ermee is gestopt. Siereveld: ,,Dat vinden we heel jammer. We hebben onlangs zelf een coronaprotocol opgesteld, maar de oefenwedstrijd tegen Real Noorderwijk werd laatst afgelast. Een dag van tevoren, daar werden we ook niet vrolijk van. Als dit zo doorgaat, moeten we misschien maar eens aan spelen op een andere locatie denken. In Goes of Middelburg ontvangen ze ons waarschijnlijk met open armen en mogen we wel een redelijk aantal toeschouwers toelaten.’’

Het zijn zorgen voor later. Groene Ster opende het seizoen ijzersterk en zag een titelkandidaat met de staart tussen de benen richting Eindhoven vertrekken. Volgende week wacht opnieuw een thuiswedstrijd, tegen Tigers Roermond. Bij Groene Ster weten ze nu: als we als team opereren en alles voor elkaar over hebben kunnen we van veel ploegen winnen. Dat weten ze bij FC Eindhoven na vrijdagavond ook.

