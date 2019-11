Groene Ster Vlissingen krijgt weer deksel op de neus van angstgegner FC Eindhoven

VLISSINGEN - De zaalvoetballers van Groene Ster Vlissingen verloren vrijdagavond met 2-4 van FC Eindhoven. Het was de negende opeenvolgende nederlaag tegen deze Brabantse tegenstander.

De nederlaag was geen schande tegen het sterrenensemble uit Eindhoven. De ploeg is meervoudig landskampioen en momenteel met vijf spelers vertegenwoordigd in de Nederlandse selectie, die volgende maand tegen Tsjechië speelt.

De start van Groene Ster Vlissingen was vrijdag niettemin bemoedigend. Niet alleen was Groene Ster op het veld gelijkwaardig, de ploeg nam zelfs een voorsprong. Nicky van Merriënboer brak uit, sleepte de bal langs Oranje-goalie Manuel Kuijk en schoot met rechts de 0-1 binnen.

Dat was na vijf minuten. Vijf minuten later kwam FC Eindhoven op gelijke hoogte dankzij Mohammed Allouch, die balverlies afstrafte. Vanaf dat moment werd het niveauverschil duidelijk. Groene Ster was veroordeeld tot verdedigen en mocht de 1-1-ruststand koesteren.

Na de pauze verdedigde Groene Ster vooral. Kansen op uitbraken waren er wel degelijk, maar de Zeeuwse ploeg was - onder druk van FC Eindhoven – slordig in balbezit. Een ongelukkige strafschop na hands van Josimar Pattinama betekende via Raphinha de 1-2 (zie video).

Groene Ster Vlissingen voelde daarna dat er meer in zat. Vooral over de zijkanten bestookte het het doel van FC Eindhoven. Vijf minuten voor tijd was aanvoerder Hoessein Bouzambou attent bij een rebound en tekende voor de 2-2.