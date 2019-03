Groene Ster Vlissingen kan zich na dikke nederlaag richten op bekerfinale

Getergde Ray Kroon: ‘Het gaat goed met me’

18:23 GOES - Goes gaat zondag tegen degradatiekandidaat OJC Rosmalen op zoek naar de tweede zege op rij. In oktober lukte dit voor het laatst. ,,Het ontwikkelingsproces is op dit moment minder belangrijk’’, refereert Ray Kroon aan de stand op de ranglijst. ,,Het gaat erom dat Goes in de derde divisie blijft.’’