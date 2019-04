Groene Ster Vlissingen kan pijnlijke eerste helft niet meer repareren

Haags herhalings­re­cept brengt Goes stap dichter bij play-offs

21:38 DEN HAAG - Opnieuw maakte Goes het verschil in de eerste helft. Vijf dagen geleden leidde de Zeeuwse derdedivisionist halverwege met 3-0 tegen HSC’21 (en won met 5-1), vrijdagavond was 3-0 ook de ruststand tegen het Haagse Quick.