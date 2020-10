Groene Ster Vlissingen is het kwijt

VLISSINGEN - Het was vrijdagavond stil in de kleedkamers van Groene Ster Vlissingen. Logisch. De Zeeuwse zaalvoetbaltrots had stof tot nadenken gekregen door de spijkerharde 6-1-thuisnederlaag tegen BE’79. En op die ruime cijfers was niets af te dingen.

In het middenstuk van de eerste helft en in het begin van de tweede helft wekte Groene Ster Vlissingen de indruk dat het beter was dan de Brabantse tegenstander. In die fases kon de ploeg het hoge percentage balbezit ook vertalen naar dreigende momenten. Maar dreiging betekende geen goals.

Groene Ster mocht de bal hebben en de promovendus uit Berkel-Enschot loerde op de counter. De Zeeuwse ploeg hanteerde echter een te laag baltempo, passte slordig, schoot ‘keepbare’ ballen en miste voorin de creativiteit om een mannetje uit te spelen.

De speelstijl van tegenstander BE’79 was minder ingewikkeld. Vanuit een hechte defensie loerde de ploeg op onzuivere passes van Groene Ster - en dat waren er nogal wat - en dan gaven ze gas vooruit. Dat die tactiek al na twee minuten succesvol was (0-1), betekende dat BE’79 erin kon volharden.

Toen de goede Zeeuwse middenfase niet tot de verdiende gelijkmaker leidde, sloop de frustratie in de ploeg. Niet alleen door het uitblijven van een doelpunt, maar ook over beslissingen van het scheidsrechtersduo. Soms was die ergernis terecht, soms werd die gevoed door de eigen onmacht voor het doel.

Kort voor de pauze viel prompt ook nog de 0-2. Groene Ster joeg de tegenstander af (het moment was niet zo gelukkig gekozen), BE’79 speelde onder de druk uit en scoorde. Na een tumultueuze eerste helft heerste het gevoel dat er kansen lagen, maar de score vertelde een ander verhaal.

Rood

Na de pauze veranderde dat gevoel niet. Groene Ster wilde wel, maar creëerde nauwelijks echt grote kansen. Totdat Nabil Azzanagui doorbrak en geschept werd door BE’79-doelman Dennis Kapteijns. Hij kreeg rood en in overtal maakte Mourad Azzanagui na een vlotte aanval de aansluitingstreffer.

Zou Groene Ster zichzelf dan toch hervinden? Nee dus. Nog geen minuut later stond het uit een vrije-trapvariant alweer 1-3. En die klap kwam Groene Ster niet meer te boven. Met zijn tweede goal van de avond maakte Joey van Hoof 1-4 en Arda Haver maakte in de laatste twee minuten nog 1-5 en 1-6.

In die slotfase maakte doelman Karim Ben Sellam zijn rentree na een schorsing van acht maanden. Hij kreeg die schorsing voor zijn aandeel in een incident tijdens het veldvoetbalduel tussen Vlissingen en FC Boshuizen op 26 januari van dit jaar. Aanvankelijk werd hij voor 15 maanden geschorst. Nadat hij spijt had betuigd, werden dat effectief 8 maanden. Daardoor is hij sinds deze week weer inzetbaar, ook op het veld bij Vlissingen.

Vrijdagavond werd hij - zoals wel vaker - ingezet als meevoetballende keeper. Het sorteerde niet het gewenste effect. Daardoor staat Groene Ster na vier wedstrijden nog altijd maar op één overwinning. Dat was weliswaar een klinkende zege op titelkandidaat FC Eindhoven (6-1), maar daar is de glans inmiddels wel van af na drie nederlagen met ronduit matig spel in de laatste twee duels.

Komende vrijdag speelt Groene Ster weer een thuiswedstrijd. Dan komt de enige ploeg zonder punten op bezoek, AGOVV.