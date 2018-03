Groene Ster Vlissingen in negatieve spiraal

In Heerhugowaard moest de Zeeuwse eredivisionist met 4-1 zijn meerdere erkennen in FC Marlène. Deze ploeg kwam daardoor in punten gelijk met Groene Ster Vlissingen, dat nu alle zeilen zal moeten bijzetten om niet in degradatiezorgen te komen.

Over directe degradatie hoeft de ploeg zich geen zorgen te maken. GZV Watergras staat laatste met slechts drie punten; dat zijn er zestien minder dan de nummer voorlaatst. Alleen de nummer laatst degradeert direct. De twee ploegen daarboven (de nummers tien en elf) dienen nacompetitie te spelen met de periodekampioenen uit de eerste divisie.

In de winterstop leek dat doemscenario voor de Vlissingers in de kast te kunnen blijven. In het laatste duel van 2017 werd FC Marlène in de Baskensburg met 6-4 verslagen. Maar inmiddels zijn de kansen gekeerd. Van de zes duels in 2018 gingen er vijf verloren; alleen WSV/FSG Academy werd in januari thuis verslagen. Dat was het spectaculaire met 6-5 gewonnen duel waarin Said Bouzambou vijf keer scoorde.

Inmiddels is Bouzambou op avontuur in Indonesië en moet Groene Ster angstvallig naar onderen kijken. Marlène is door de zege van vrijdag in punten gelijk gekomen, terwijl FC Eindhoven en WSV/FSG Academy door zeges ook genaderd zijn. En daaronder staat alleen Watergras nog. De enige buffer die Groene Ster Vlissingen heeft, is een aantal achterstallige duels.

In de zoemer

In Heerhugowaard had Groene Ster Vlissingen opnieuw moeite om te scoren. Josimar Pattinama lukte het in de eerste helft, waarmee hij een 1-0-achterstand wegpoetste. Maar dat bleek de enige Zeeuwse goal van de wedstrijd. In de afgelopen vier (verloren) duels heeft Groene Ster Vlissingen slechts zeven keer gescoord. Weinig voor zaalvoetbalbegrippen.

Met een 1-1-stand leek de rust aan te breken. Maar in de zoemer nam FC Marlène alsnog een voorsprong via Jeroen Kossen. Na de pauze zocht Groene Ster de gelijkmaker, maar toen Nabil Akaazoun halverwege de tweede helft de 3-1 maakte werd de opdracht nóg moeilijker. Kort voor tijd gooide opnieuw Akaazoun de wedstrijd in het slot.