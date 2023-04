Groene Ster Vlissingen en Kloetinge gaan samenwerken

Groene Ster en Kloetinge gaan de extra trainingen aanbieden aan zowel de prestatieve als recreatieve teams. De trainingen worden geleid door de trainers van Groene Ster, onder wie de nieuwe hoofdtrainer van komend seizoen Hoessein Bouzambou.

,,We willen zoveel mogelijk leden kennis laten maken met het zaalvoetbal’’, stelt Azzagari. ,,Vroeger werd altijd gezegd dat zaalvoetbal niet te combineren was met veldvoetbal, maar die zienswijze is veranderd. Buiten het feit dat zaalvoetbal goed is voor je techniek vraagt het ook om kracht. We willen dat samen graag overbrengen op de spelers.’’

Kloetinge wil er naartoe dat de jeugd met enige regelmaat één keer in de week in de zaal gaat trainen. De Bevelandse club mikt erop dat de trainingen in sporthal Omnium in Goes gegeven kunnen worden. Azzagari: ,,Het lijkt me niet handig dat we de spelers van bijvoorbeeld de onder 17 allemaal naar Vlissingen proberen te vervoeren. Dan ligt het Omnium veel meer voor de hand.’’

Win-winsituatie

Beide clubs behouden hun eigen identiteit. ,,We willen kennis en ervaring met elkaar uitwisselen’’, zegt Azzagari. ,,Het is een win-winsituatie’’, zegt André Siereveld, bestuurslid bij Groene Ster. ,,We zijn begonnen met een eigen jeugdopleiding en daar is dit een aanvulling op. Het past ook in onze filosofie om nog veel meer een Zeeuws product te worden. We willen het niet alleen tot Vlissingen beperken. Daarom gaan we volgend seizoen met het eerste team ook enkele competitiewedstrijden in Goes spelen.’’