Groene Ster verwelkomt opnieuw bekende gezichten

Breskens maakt er wéér 12 tegen arm SDO’63 en Hontenisse haalt de 100

VLISSINGEN - In de laatste speelronde voegde Breskens zich op overtuigende wijze bij RIA W en Sluis, de deelnemers aan de nacompetitie die al bekend waren. Na de 12-0-zege in Lamswaarde eerder dit seizoen won de ploeg van Soufian Dooms op eigen veld, via onder meer zeven treffers van Joris Corijn, met 12-1.

6 juni