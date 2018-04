Groene Ster schudt hekkensluiter Watergras met moeite van zich af

Thijs Rentier draagt eindelijk het shirt van Goes

15:33 GOES - Lang moest Thijs Rentier (23) wachten op zijn debuut bij zondag-hoofdklasser Goes. De verdediger raakte in de voorbereiding van het seizoen zwaar geblesseerd. Twee weken geleden, tegen Jong FC De Bosch in stadion De Vliert, maakte hij zijn eerste minuten in het rood-wit. Zondag, op bezoek bij Juliana'31, hoopt Rentier opnieuw op een invalbeurt.