Groene Ster op rozen: ‘Ik denk dat wij gewoon bovenaan mee kunnen bungelen’

Gemengde gevoelens bij Hoek na terecht gelijkspel: ‘In mijn hoofd hebben we twee punten verloren’

Het was zo’n vijf minuten voor het einde van de wedstrijd en bij één van de spaarzame tegenstoten van Hoek hét moment om het duel in een beslissende plooi te kunnen leggen. Giovanni Delannoy ontdeed zich op links van een paar tegenstanders en stuurde Steve Schalkwijk de diepte in. De spits sneed naar binnen, richtte zijn vizier, maar zag zijn inzet via de handen van de doelman tot hoekschop verwerkt. De thuisploeg kon de nipte marge niet verdubbelen en kreeg in de toegevoegde tijd het deksel op de neus: 1-1.

11 september