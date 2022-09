Groene Ster op rozen ‘denk dat wij gewoon bovenaan mee kunnen bungelen’

‘De Boys‘ toe aan het echte werk, Axel bouwt met vertrouwen verder

Terneuzense Boys is volgens trainer Kevin Hollander klaar voor de competitie. Dat viel zaterdag echter niet af te leiden aan het spel in het bekerduel met FC Axel. Daarvoor was het allemaal te plichtmatig en te slordig op het kunstgrasveld in Axel, waar de zaterdageersteklasser wel zijn derde bekerwinst (2-0) pakte.

18 september