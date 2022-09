Groene Ster naar Amsterdam voor duel met VNS United

EENS EEN ZEEUW Joëlle Ots droomt nog altijd van profvoet­bal in België

Omwille van de liefde verruilde Joëlle Ots (24) Zeeland voor België. Daar woont ze nu, samen met haar vriendin, in de plaats Lochristi (enkele kilometers ten noordoosten van Gent). Ze vertelt over haar voetbalcarrière, hoe astma die carrière soms in de weg zit en over de dag dat haar ouders er achter kwamen dat ze op vrouwen viel.

7 september