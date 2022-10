Groene Ster lijdt eerste nederlaag, maar dat lag niet aan de 62-jarige debutant onder de lat

Districts­be­ker: discutabe­le penalty, doelpunt­rij­ke blessure­tijd en een scorende debutant

Steen ontving donderdagavond competitiegenoot Hontenisse voor een heerlijk bekeravondje in Sint Jansteen. Met een discutabele penalty en vier doelpunten, waarvan twee treffers in blessuretijd viel er genoeg te beleven. In Westdorpe was RIA W niet opgewassen tegen Zeelandia Middelburg, dat mede dankzij een scorende debutant de winst bezegelde.

