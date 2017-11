Groene Ster Vlissingen laat het weer spectaculair spoken

VLISSINGEN - De zaalvoetballers van Groene Ster Vlissingen deden vrijdagavond aan klantenbinding. Tegen GZV Watergras werd in de tweede helft een 1-4-achterstand omgebogen in een 5-4-overwinning.

In de eerste helft liet de Zeeuwse eredivisionist het in de laatste zeven minuten voor de pauze liggen. Said Bouzambou had zijn ploeg halverwege de eerste helft weliswaar op voorsprong gebracht met een verdekt schot met zijn ijzersterke linkerbeen. Maar vervolgens ging het mis.

Een eigen doelpunt van Mourad Azzanagui leidde een spervuur aan tegengoals in. Jaouad Essanoussi zorgde uit een 10 metertrap voor 1-2, Bryan Pereira profiteerde bij de 1-3 van geklungel in de Zeeuwse defensie en alsof het nog niet erg genoeg was, maakte Essanoussi vijf tellen voor rust nog 1-4.

Er gebeuren wel gekkere dingen in het zaalvoetbal, maar op basis van de eerste helft waarin de goalie van Watergras ook in bloedvorm verkeerde, leek een zoveelste wonder van de Baskensburg niet echt realistisch. Maar daarover dachten de spelers van Groene Ster Vlissingen anders.

Wie anders dan topscorer en international Said Bouzambou bracht hoop in de ‘groene’ harten. Toen de meevoetballende goalie Karim Ben Sellam de aansluiting realiseerde met zijn 3-4, gonsde het in de zaal. De 4-4 van Josimar Pattinama zorgde voor een explosie van vreugde en bij de 5-4 van Hoessein Bouzambou ging het dak eraf.

Vier minuten moest Groene Ster Vlissingen vervolgens overleven om de driepunter binnen te halen en aansluiting te houden met de kopgroep in de eredivisie. Dat lukte, waarmee een wonderbaarlijke inhaalrace werd bekroond.

Voor trainer Samir Yaqoobi was de overwinning misschien nog wel het zoetst. Hij coachte Watergras vorig seizoen naar de zevende plaats in de eredivisie. ,,Bijna alle jongens die er spelen, ken ik’’, vertelde hij vooraf in de PZC. ,,Een aantal woont bij mij in de buurt. Andere jongens heb ik in de jeugd onder mijn hoede gehad in KNVB-elftallen en er zijn ook nog wel een paar spelers waarmee ik zelf bij Watergras gewerkt heb.’’

Uitslagen

Hovocubo-Lebo 5-0, Groene Ster Vlissingen-GZV/Watergras 5-4, Amicitia-Marlène 6-1, FC Eindhoven-WSV/Shoepimp 3-3.

Stand:

1. Hovocubo 8-19

2. Amicitia/Bert Zeegers 8-17

3. HV/Veerhuys 7-15

4. ZVV ’t Knooppunt 7-14

5. Groene Ster Vlissingen 8-14

6. ASV Lebo 8-11

7. TPP Rotterdam 7-10

8. ZVV Volendam 7-10

9. FC Marlène 8-8

10. FC Eindhoven 8-7

11. WSV/Shoepimp 8-5