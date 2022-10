Groene Ster klopt ZVV Middelburg ,,We moesten laten zien wie de baas is in de buurt”

Jarenlang domineerde Groene Ster Vlissingen het Zeeuwse zaalvoetbal. Langzaam maar zeker toont zich een nieuwe deelnemer op het strijdtoneel: ZVV Middelburg. De Middelburgers zijn doorgestoomd naar de topklasse waar zij het tweede team van Groene Ster troffen.

Bij beide ploegen was er in de voorbereiding naar de wedstrijd duidelijk besef van de belangen. Arash Emamjomeh, de keeper van Middelburg zei het volgende: ,,Het is een derby hè, dus die wil je gewoon winnen. Maandag zag ik het ook op de training. Iedereen dacht van: woensdag tegen ‘Groene’ dus alle neuzen moeten in de zelfde richting staan.”

Romeo ‘Goela’ Goelaman, de aanvoerder van Groene Ster, gaf aan dat óók de Vlissingse zijde paraat stond: ,,Het is Vlissingen tegen Middelburg. Dus wij voelden wel dat we even moesten laten zien wie hier in de buurt de baas is.”

Goela’s team liet dan ook zien dat Vlissingen nog altijd de baas is wat betreft zaalvoetbal. De eerste helft hield ZVV Middelburg het nog spannend en kwam het zelfs op voorsprong. Er werd gerust met een stand van 3-2. Na rust lukte dat ook nog even maar het kwaliteitsverschil kwam snel naar voren. Ondanks dat Groene Ster een speler op doel moest zetten (vanwege een ode kaart) strafte zij Middelburgse fouten af, zette hoog druk en creëerde veel kansen. Eindstand: 9-5.

Quote Als wij in de eredivisie willen komen moeten we ook tegen het eerste kunnen spelen Arash Emamjomeh

De sfeer zat er aardig in op de tribune. Aan beide kanten werd veel kabaal gemaakt maar geen moment werd het onvriendelijk richting elkaar. Goela: ,,Ik ben blij dat ZVV Middelburg bestaat. Het is alleen maar goed voor Zeeland dat er nog een club op dit niveau acteert. Ik denk dat ze gewoon moeten wennen aan de manier van spelen en dat sommige dingen snel worden afgestraft. Maar dat is ook normaal als je nieuw bent.”

Wennen moet ZVV Middelburg inderdaad. Ze hebben tot nu toe al hun vijf duels verloren. Maar Emamjomeh twijfelt niet wanneer hem gevraagd wordt of de topklasse wel de juiste is voor hen. ,,Wij kunnen deze klasse zeker aan. Het belangrijkste is dat we ingespeeld op elkaar raken. We hebben een aantal nieuwe jongens die net als de anderen individueel goed kunnen voetballen. Ik geloof dat het een kwestie van tijd is dat we op elkaar ingespeeld zijn.”

,,Ook al namen ze vandaag een paar van het eerste team mee. Wij moeten gewoon winnen. Klaar. Dat heb ik ook in de kleedkamer gezegd. Als wij in de eredivisie willen komen moeten we ook tegen het eerste kunnen spelen. Daarom is het extra zuur dat we vandaag van het tweede verliezen. Ik heb er al het vertrouwen in dat we alsnog hoog eindigen dit seizoen.”

Scoreverloop: 0-1, Dehinde Eleseri. 1-1, Yassine Bouzambou. 2-1, Aron Schreuder. 3-1. Hamza Zariouh. 3-2, Quinten Lourens. 4-2, Kai Cosijn. 4-3, Quinten Lourens. 4-4, Mahboeb Rahimi. 5-4 & 6-4, Aron Schreuder. 6-5, Tim Holleman. 7-5, Salim Sandee. 8-5 & 9-5, Onbekend.