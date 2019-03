Groene Ster-keeper Youssef Ben Sellam uitgenodigd voor het ‘grote’ Oranje

Veenstra aast met Goes op revanche

16:54 GOES - Derdedivisionist Goes kan zondag een slag slaan in de strijd om lijfsbehoud. Als de ploeg wint van Blauw Geel’38 wordt het verschil met plek vijftien – dat resulteert in nacompetitievoetbal – weer zes of zeven punten. ,,Los van het belang van de wedstrijd willen we revanche nemen’’, aldus trainer Rogier Veenstra.