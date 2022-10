Groene Ster kan zich opmaken voor ‘pittig en pikant’ weerzien met Saïd Bouzambou

De oud-speler van Groene Ster is een vaste waarde in Oranje en is met 16 goals - met afstand - topscoorder in het huidige eredivisieseizoen. Bovendien heeft de spits met Eindhoven dit seizoen in vijf duels nog geen punt verspeeld en kan de ploeg buigen op een imposant doelsaldo van 46 voor en 5 tegen. Groene Ster heeft 13 punten uit 6 wedstrijden met 25 doelpunten voor en 13 tegen.